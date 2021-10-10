Kim Kardashian kendi seks kasedi ile dalga geçti

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ



Sunuculuk yapan Kardashian en çok da kendisiyle ilgili öne çıkan gündemlerle dalga geçti. Kardashian “Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo” dedikten sonra, “Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım” şeklinde espri yaptı.