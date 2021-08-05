Kim Kardashian tanga bikinisiyle yine nefes kesti
Kanye West'e boşanma davası açan Kim Kardashian tanga bikisiniyle yine nefes kesen pozlar verdi.
Kanye West'e boşanma davası açan Kim Kardashian'ın keyfi yerinde. Tanga bikinisiyle plajda boy gösteren Kim Kardashian beğeni topladı.
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Keeping Up With the Kardashians yıldızı Kim Kardashian tatil pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Siyah bikinisiyle plajda boy gösteren Kardashian tatilin hiç bitmesini istemiyor. Eşiyle boşanma aşamasına gelmeden önce bikinili pozlarını daha az paylaşan ve eşinin rahatsız olması sebebiyle paylaşım yapmamaya çalışan Kim ayrılıktan sonra gemileri yaktı.
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"Plaj yüzü" notuyla paylaştığı cüretkar pozlara beğeni alan Kim'in son dönemlerde özgüveni oldukça yerinde.
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