Kim Kardashian tanga bikinisiyle yine nefes kesti

Siyah bikinisiyle plajda boy gösteren Kardashian tatilin hiç bitmesini istemiyor. Eşiyle boşanma aşamasına gelmeden önce bikinili pozlarını daha az paylaşan ve eşinin rahatsız olması sebebiyle paylaşım yapmamaya çalışan Kim ayrılıktan sonra gemileri yaktı.