Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı
Dünyanın en ünlü kadınları listesinin ilk sıralarında yer alan Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler, Asya'nın en zengin ailelerinden Ambanilerin düğünü için tercih ettikleri etnik kıyafetlerle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.
Hindistan’da, Asya’nın en zengin ailesi olarak lanse edilen Ambanilerin düğünü için siyaset ve şov dünyası buluştu. Özel gecede Kardashian ailesinden Kim ve Khloe, Hintliler gibi giyinerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
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43 yaşındaki Kim, dekolteli kırmızı bir elbise, 41 yaşındaki küçük kız kardeşi ise altın ve gümüş boncuklarla işlenmiş bir elbise giydi.
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İşte attıkları her adım olay olan Kardashian kardeşlerin Ambanilerin düğünü için tercih ettiği kıyafetleri..
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