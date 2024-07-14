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  4. Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı

Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı

Dünyanın en ünlü kadınları listesinin ilk sıralarında yer alan Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler, Asya'nın en zengin ailelerinden Ambanilerin düğünü için tercih ettikleri etnik kıyafetlerle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı - Resim: 1

Hindistan’da, Asya’nın en zengin ailesi olarak lanse edilen Ambanilerin düğünü için siyaset ve şov dünyası buluştu. Özel gecede Kardashian ailesinden Kim ve Khloe, Hintliler gibi giyinerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı - Resim: 2

43 yaşındaki Kim, dekolteli kırmızı bir elbise, 41 yaşındaki küçük kız kardeşi ise altın ve gümüş boncuklarla işlenmiş bir elbise giydi.

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Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı - Resim: 3

İşte attıkları her adım olay olan Kardashian kardeşlerin Ambanilerin düğünü için tercih ettiği kıyafetleri..

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Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler milyonluk düğünde göz kamaştırdı - Resim: 4
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