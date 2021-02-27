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  3. 27 Şubat 2021 17:28

Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi

Eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, kendi markasının reklam çekimlerinde iddialı pozlara imza attı.

Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West, evliliklerinin sonuna geldi.

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Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi

Hayatında yeni bir sayfa açmayı planlayan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian şu sıralar tamamen işine odaklanmış durumda.

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Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi

40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı kendi korse ve çorap markası Skims için altında sadece çorap olan üstsüz bir poz verdi.

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Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi

Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.

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