Kim Kardashian yarı çıplak poz verdi
Eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, kendi markasının reklam çekimlerinde iddialı pozlara imza attı.
Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West, evliliklerinin sonuna geldi.
Hayatında yeni bir sayfa açmayı planlayan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian şu sıralar tamamen işine odaklanmış durumda.
40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı kendi korse ve çorap markası Skims için altında sadece çorap olan üstsüz bir poz verdi.