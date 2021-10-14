Kim Kardashian’a benzerliği ile dikkat çekiyor: Kendisini klonlamış
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sonia Alias, ünlü yıldız Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı.
Dubai’de yaşayan Sonia Alias isimli sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian’a olan benzerliği sayesinde kısa sürede ünlendi.
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26 yaşındaki Alias bu benzerliğin keşfedilmesiyle birlikte bir anda milyonlarca takipçiye ulaştı. Fiziksel özelliklerinin yanında giyim ve makyaj tarzıyla da Kardashian’ı anımsatan Alias, sosyal medyada “klon” olarak isimlendirildi.
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Kendisine yapılan olumsuz eleştirileri görmezden geldiğini dile getiren Alias, Kim Kardashian’a benzemek için özel bir çabası olmadığını dile getirdi.
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