Kim Kardashian'dan olay yaratan 'en iyi seks' itirafı
Kim Kardashian bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson'la mutlu bir ilişki sürerken cinsel ikişki itirafı ile gündeme geldi.
Kim Kardashian yaklaşık altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında itirafıyla gündeme geldi. Kanye West ile ayrılmanın eşiğindeyken Pete Davidson ile sevgili olan Kim o dönem ilişki aramadığını ama ünlü komedyenin penisinin büyük olduğunu duyunca fikrinin değiştiğini söyledi.
1 / 29
Genç komedyenle iyi bir seks hayatının olduğunu itiraf eden Kim Kardashian'in sözleri Kanye West'i kızdırabilir. Kim Kardashian Davidson'la hayatının en iyi seksini yaşadığını itiraf etti.
2 / 29
Davidson ile cinsel hayatına dair bu yorumu duyanlar "Kanye West duymasın" yorumları yaptı.
3 / 29
4 / 29