Kim Kardashian'dan olay yaratan 'en iyi seks' itirafı

Kim Kardashian yaklaşık altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında itirafıyla gündeme geldi. Kanye West ile ayrılmanın eşiğindeyken Pete Davidson ile sevgili olan Kim o dönem ilişki aramadığını ama ünlü komedyenin penisinin büyük olduğunu duyunca fikrinin değiştiğini söyledi.