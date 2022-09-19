Kim Kardashian'ın seks kasetinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı

O dönem kaseti yayımlayan Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch, 2014'teki bir röportajında kasetin Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Fakat olaya dair belgeler ilk kez basına yansıdı.