Kim Kardashian'ın seks kasetinden ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'nin 2007 yılında sızdırılan cinsel ilişki kasetinden ne kadar kazandığını gösteren belgeler ortaya çıktı.
O dönem kaseti yayımlayan Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch, 2014'teki bir röportajında kasetin Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Fakat olaya dair belgeler ilk kez basına yansıdı.
İLK AYDAKİ KAZANCI 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Independent'ta yer alan habere göre, Hirsch'in TMZ'ye ilettiği belgelere göre kasetten ilk 6 haftada 1 milyon 424 bin 636 dolar (yaklaşık 26 milyon TL) gelir elde edildi. Hirsch, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi Kardashian'a 1 Mayıs 2007'de attı.
KASET GELİRİNİN ARDINDAN ANLAŞTIKLARI İDDİASI
Kardashian, 21 Şubat 2007'de kasetin kendi izni olmadan sızdırıldığını öne sürerek Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Davanın Hirsch'in söz konusu epostasından 4 gün önce (27 Nisan 2007'de) düşmüş olması, tarafların kasetin elde ettiği gelirin ardından anlaşma sağladığı fikrini güçlendirdi.
BELGELERDE ANNE JENNER'IN İMZASI YOK
Yıllardır kasetin sızdırılmasından sorumlu tutulan Ray J, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda olayı aslında Kardashian'ın planladığını öne sürmüştü. Ray J, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip "daha iyi olanı" seçtiğini söylemişti. Öte yandan Hirsch, kasetin Kardashian'ın bilgisi dahilinde sızdırıldığını doğrularken belgelerde Jenner'ın imzası olmadığını belirtti.