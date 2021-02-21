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  3. 21 Şubat 2021 16:32

''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanmaması merak konusu olurken, Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her Cumartesi televizyon ekranlarında yer alıyordu. Yarışmanın dün akşam yayınlanmaması sıkı takipçilerini meraklandırdı.

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''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!

Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.

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''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!

Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken, yarışmanın final yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

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''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!

Son haftalarda reytinglerde ilk 10'a giremeyen Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili sevenlerinin üzüleceği bir diğer söylenti ise Kenan İmirzalıoğlu'nun başka bir projede yer alacağı bilgisi.

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