''Kim Milyoner Olmak İster'' neden yayınlanmadı? Sürpriz iddia!
Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanmaması merak konusu olurken, Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her Cumartesi televizyon ekranlarında yer alıyordu. Yarışmanın dün akşam yayınlanmaması sıkı takipçilerini meraklandırdı.
Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.
Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken, yarışmanın final yaptığı iddiaları ortaya atıldı.