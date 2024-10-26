Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Oktay Kaynarca'yı kızdırdı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dün dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmacı "'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?" sorusunu seyirciye sordu. Bunun üzerine Oktay Kaynarca kızdı.