Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Özgürlük Heykeli sorusu gündem oldu
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de ABD'nin New York kentinin simge yapılarından ''Özgürlük Heykeli'' ile ilgili soru yarışmaya damgasını vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dünkü bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. 50 bin TL değerindeki soruda "ABD'nin New York şehrindeki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken, diğer elinde ne tutar?" sorusu soruldu ve cevabı milyonları meraklandırdı. İşte Kim Milyoner İster'in son bölümünde çıkan sorular ve cevapları...
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