Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sude Kılıçkaya, elenince verdiği tepkiyle sosyal meyanın gündemine oturdu.
ATV'nin efsaneleşen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
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Yarışmaya katılan Sude Kılıçkaya, ilk soruları başarıyla geçti. Beş bin TL barajına ulaşan Sude Kılıçkaya, karşısına çıkan soru karşısında bir an kararsız kaldı.
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Yarışmacı, '1971 yapımı 'Tarkan: Viking Kanı' adlı filmde 'Vikingler' idam edilecek kişileri hangisine atarlar?' sorusunda yarı yarıya joker hakkını kullandı.
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'Dev bir ahtapot' ve 'Dev bir aslan' seçenekleri arasında yarışmacı bir tane şıkkı seçti. Sude Kılıçkaya, dev bir aslana şıkkını seçti.
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