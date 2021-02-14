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  3. 14 Şubat 2021 21:40

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümüne kadın yarışmacı damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

ATV ekranlarında ekrana gelen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sinem Demircan Karadağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu söyledi. Kendinden emin olan yarışmacı ilk soruya geçti.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Yarışmacı, ''Tepesinde sürücü adayı yazan bir otomobilde eğitim gören bir kişi muhtemelen hangisini almayı planlıyordur?" sorusuna doğru yanıtı verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Karadağ, ikinci soruda, "Deneyimli olmak anlamına gelen deyimde değirmende ağartılmadığı söylenen nedir?" sorusuna da doğru yanıtı verdi.

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