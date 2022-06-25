Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar... Yarışmacı doğru yanıtı bilemeyince...

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' bugün yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yarışmaya katılan Çağla Kaymak, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Çağla Kaymak, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.