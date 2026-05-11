Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Güler rüzgarı esti! 200 bin TL’lik soruda Arda Güler’in Mart 2026’da Elche filelerine gönderdiği tarihi golün mesafesi soruldu. Hiç jokeri kalmayan yarışmacının, "O mesafeden atamaz" diyerek çekildiği soru ve sonrasında verdiği "Helal olsun uşağım" tepkisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler’in 2026 yılına damga vuran performansı konu edildi.
Oktay Kaynarca’nın yönelttiği 200 bin TL değerindeki soru, hem ekran başındakileri hem de yarışmacıyı heyecanlandırdı.
Yarışmacının karşısına çıkan soru şu şekildeydi: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?"
Soruyu gören yarışmacı, jokeri kalmadığı için büyük bir kararsızlık yaşadı. Seçenekler arasında mantık yürütmeye çalışan yarışmacı, Arda Güler’in fiziğine atıfta bulunarak, "58 metreden atamaz onu ya! Öyle ayak ne arar... Belki 38'den atmıştır. Pek anlamam ama bunu da bilemezsek herkes bizi konuşur" dedi.
