Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de programın sunucusu Oktay Kaynarca'nın 10 bin TL'lik 4'üncü soruda elenen genç kadına yaptığı teklif yarışmacıyı gözyaşları içerisinde bıraktı.

ATV ekranlarında sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı ‘Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne yarışmaya eğitim masraflarını karşılamak için katıldığını dile getiren Başak Yıldırım katıldı.

10 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar gelen yarışmacının karşısına, "Hangisi daha büyüktür" sorusu geldi.

Başak Yıldırım, bu soru karşısında kararsız kalırken, seyirci jokerini kullandı.

Seyircilere güvenen yarışmacı, C- 6'nın karesinin iki katı cevabını verdi.

