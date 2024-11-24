Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları

"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda joker kullanmak isteyince Oktay Kaynarca hayli bir şaşırdı.