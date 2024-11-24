Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın zor anları
ATV ekranlarında bu sezon Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruya cevap veremeyen yarışmacının joker kullanma isteği Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı.
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının daha ilk soru için joker kullanma talebiyle programın sunucusu Oktay Kaynarca neye uğradığına şaşırdı.
1 / 3
"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda joker kullanmak isteyince Oktay Kaynarca hayli bir şaşırdı.
2 / 3
Joker sayesinde diğer soruya geçen yarışmacıya Kaynarca, "O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" ifadelerini kullandı. Yarışmacı Mustafa Bey de "Biraz panik yaptım" dedi.
3 / 3