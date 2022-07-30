Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir şeyi karıştırdı ki...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir" sorusunda yarışmacı sesli harfleri karıştırınca bu görüntüler ortaya çıktı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
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Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi ve ikinci baraj sorusuna kadar geldi.
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Yarışmacı, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki sekizinci soruda heyecanlandı.
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Yarışmacının karşısına, 'Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?' sorusu çıktı.
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