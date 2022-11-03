Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor!

İlk bölümüyle 2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmaya damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de henüz 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...