Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülü alan Arda Ayten, ''Bir öğrenci olarak öleceğim'' demişti. Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.
İlk bölümüyle 2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmaya damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de henüz 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.
ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Koronavirüs döneminde seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev alan Arda Ayten, şimdilerde yalnızca eğitimiyle ilgileniyor.