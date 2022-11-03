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  4. Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor!

Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülü alan Arda Ayten, ''Bir öğrenci olarak öleceğim'' demişti. Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! - Resim: 1

İlk bölümüyle 2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmaya damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de henüz 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...

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Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! - Resim: 2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! - Resim: 3

İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster'den 1 milyon TL kazanmıştı! Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! - Resim: 4

ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Koronavirüs döneminde seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev alan Arda Ayten, şimdilerde yalnızca eğitimiyle ilgileniyor.

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