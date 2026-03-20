Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı, yine de bilemedi

Üç joker harcadı, yine de bilemedi

İlk olarek telefon jokerini kullanan yarışmacı, gelen yanıttan emin olamadı. Yarı yarıya jokerine başvuran yarışmacı seçenekleri ikiye indirdi. Son olarak çift cevap jokerini de kullanarak tek bir soru için üç joker hakkını birden kullanan Atalay herkesi şaşırttı.

"Peyami Safa - Fatih Harbiye" şıkkında karar kılan yarışmacı, doğru cevabın Cengiz Aytmatov’un “Cemile” olduğunu gören yarışmacı hayrete düştü.

Atalay, joker hakkı kalmadığı için daha fazla risk almayarak yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrılmaya karar verdi.