Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı, yine de bilemedi
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı, 100 bin TL ödüllü soruda üç joker hakkını birden kullandı.
ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacı Mustafa Suat Atalay, ilk baraj sorularını doğru yanıt vererek 100 bin TL'lik soruyu açtırdı.
Atalay'a, “Şair Louis Aragon, hangi roman için ‘Dünyanın en güzel aşk hikayesi’ demiştir?” sorusu yöneltildi. Doğru cevabı bilmediğini belirten Atalay, risk alarak joker haklarını peş peşe kullandı.
Üç joker harcadı, yine de bilemedi
İlk olarek telefon jokerini kullanan yarışmacı, gelen yanıttan emin olamadı. Yarı yarıya jokerine başvuran yarışmacı seçenekleri ikiye indirdi. Son olarak çift cevap jokerini de kullanarak tek bir soru için üç joker hakkını birden kullanan Atalay herkesi şaşırttı.
"Peyami Safa - Fatih Harbiye" şıkkında karar kılan yarışmacı, doğru cevabın Cengiz Aytmatov’un “Cemile” olduğunu gören yarışmacı hayrete düştü.
Atalay, joker hakkı kalmadığı için daha fazla risk almayarak yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrılmaya karar verdi.