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  3. 09 Haziran 2019 15:15

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran padişah sorusu

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyiciyi ekrana kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 828. bölümünde çıkan soru ve cevaplar...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran padişah sorusu

Murat Yıldırım'ın sunumuyla izliyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine çok konuşuldu. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Osmanlı padişahları sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümün tüm soru ve cevapları...

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran padişah sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran padişah sorusu

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran padişah sorusu

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