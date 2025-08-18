Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu
ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü izleyenleri şaşkına çevirdi.
Yarışmaya katılan Fadime Üngören, büyük ödüle sadece üç adım kala aldığı karar ile gündeme damga vurdu.
Yarışmacı Fadime Üngören, yarışmada ikinci baraj sorularını başarıyla geçerek büyük ödüle yaklaşsa da 300 bin TL değerindeki soru karşısında zorlandı. .
Yarışmacının karşısına çıkan soru, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde 'İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum' ifadesi geçer?" oldu.
