Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti
GQ Türkiye Men Of The Year gecesine katılan Nesrin Cavadzade kıyafetiyle geceye damga vurdu.
GQ Men Of The Year ödül törenine katılan Nesrin Cavadzade tarzıyla baş döndürdü.
1 / 38
40 yaşındaki güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle giydiği kıyafetleri de bir o kadar kusursuz taşıdı.
2 / 38
Giydiğinin ne olduğuna ise sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi.
3 / 38
Mayo üzerine pelerin giymiş gibi görünen Cavadzade, file çoraplarıyla dikkat çekti.
4 / 38