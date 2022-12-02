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  4. Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

GQ Türkiye Men Of The Year gecesine katılan Nesrin Cavadzade kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Resim: 1

GQ Men Of The Year ödül törenine katılan Nesrin Cavadzade tarzıyla baş döndürdü. 

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Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Resim: 2

40 yaşındaki güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle giydiği kıyafetleri de bir o kadar kusursuz taşıdı.

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Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Resim: 3

Giydiğinin ne olduğuna ise sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi. 

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Kimse ne giydiğini anlamadı: Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Resim: 4

Mayo üzerine pelerin giymiş gibi görünen Cavadzade, file çoraplarıyla dikkat çekti. 

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