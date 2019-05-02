  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Mayıs 2019 13:03

Kırmızı halıda bacak şov

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sevgilisiyle basın mensuplarının karşısında adeta kendinden geçti.

Kırmızı halıda bacak şov

Bir süredir aralarında sıkıntı olduğu iddia edilen Cardi B ve Offset, katıldıkları törende ortalığı fena karıştırdı.

1/ 7
Kırmızı halıda bacak şov

Las Vegas'ta gerçekleşen Billboard Müzik Ödülleri törenine katılan çift, bir süredir haklarında çıkan haberlere kameralar karşısında öpüşerek yanıt verdi.

2/ 7
Kırmızı halıda bacak şov

Renkli kimliği ve seksi paylaşımlarıyla milyonlarca takipçisini şaşırtmayı başaran Cardi B geceye iki parçalı sarı renk bir kıyafetle katılmayı tercih etti.

3/ 7
Kırmızı halıda bacak şov

Offset’le birlikte son derece ateşli pozlara imza atan Cardi B bacağını fazlaca yukarıya kaldırarak poz verince ortaya çıkan görüntü sosyal medyada büyük olay oldu.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM