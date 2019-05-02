Kırmızı halıda bacak şov
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sevgilisiyle basın mensuplarının karşısında adeta kendinden geçti.
Bir süredir aralarında sıkıntı olduğu iddia edilen Cardi B ve Offset, katıldıkları törende ortalığı fena karıştırdı.
Las Vegas'ta gerçekleşen Billboard Müzik Ödülleri törenine katılan çift, bir süredir haklarında çıkan haberlere kameralar karşısında öpüşerek yanıt verdi.
Renkli kimliği ve seksi paylaşımlarıyla milyonlarca takipçisini şaşırtmayı başaran Cardi B geceye iki parçalı sarı renk bir kıyafetle katılmayı tercih etti.