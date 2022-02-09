Kırmızı halıda şıklık yarışı
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halıda boy gösteren ünlüler törene damgasını vurdu.
Tören yine Londra'daki O2 Arena'da gerçekleşti. Gece, Youtube kanalından naklen yayınlandı. Törene damgasını vuran isim ise Adele oldu. Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen ve bu yüzden de tartışmaların odağında yer alan şarkıcı, geceden üç ödülle döndü.
KIRMIZI HALIDA BASKIN RENK SİYAH OLDU
Brit Ödülleri gecesinin kırmızı halısı da oldukça renkliydi ya da konukların tercihlerine bakılırsa "siyahtı" denilebilir. Özellikle de kadın konukların çoğu kırmızı halı için siyah renkte kıyafetler tercih etti. Bu kıyafetlerin siyah renkte olmaları dışında bir başka ortak özelliği daha vardı: Hepsi cüretkar ayrıntılara sahipti.
NİŞAN YÜZÜĞÜ MÜ?
Tören gecesinin dikkat çeken bir başka ayrıntısı da Adele'in parmağındaki yüzük oldu. Bu iri taşlı yüzük Adele'in, bir süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Rich Paul ile nişanlandığı söylentilerine neden oldu.
KIRMIZI HALIDAN OBJEKTİFLERE YANSIYANLAR
İşte Brit Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.