Kırmızı halıda şıklık yarışı

KIRMIZI HALIDA BASKIN RENK SİYAH OLDU

Brit Ödülleri gecesinin kırmızı halısı da oldukça renkliydi ya da konukların tercihlerine bakılırsa "siyahtı" denilebilir. Özellikle de kadın konukların çoğu kırmızı halı için siyah renkte kıyafetler tercih etti. Bu kıyafetlerin siyah renkte olmaları dışında bir başka ortak özelliği daha vardı: Hepsi cüretkar ayrıntılara sahipti.