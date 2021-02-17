Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata
TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’yı izlemek için ekran başına geçen birçok kişinin gözünden çekim hataları kaçmadı. İşte Kırmızı Oda dizindeki fark edilemeyen o çekim hataları…
Dizi sezonuna bomba gibi giren ve her bölümü büyük ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda, rekor kırmaya devam ediyor.
Yayınlandığı Cuma akşamları rakiplerine büyük fark atan Kırmızı Oda dizisi reyting zirvesinde ipi göğüslemeye devam ediyor.
Kırmızı oda dizisi en yakın rakipleri Arka Sokaklar, Seni Çok Bekledim, Son Yaz, Ramo ve Akıncı gibi iddialı projeleri reyting sıralamasında geride bırakarak zirvenin ilk sahibi oldu.