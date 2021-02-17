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  3. 17 Şubat 2021 13:10

Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata

TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’yı izlemek için ekran başına geçen birçok kişinin gözünden çekim hataları kaçmadı. İşte Kırmızı Oda dizindeki fark edilemeyen o çekim hataları…

Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata

Dizi sezonuna bomba gibi giren ve her bölümü büyük ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda, rekor kırmaya devam ediyor.

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Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata

Yayınlandığı Cuma akşamları rakiplerine büyük fark atan Kırmızı Oda dizisi reyting zirvesinde ipi göğüslemeye devam ediyor.

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Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata

Kırmızı oda dizisi en yakın rakipleri Arka Sokaklar, Seni Çok Bekledim, Son Yaz, Ramo ve Akıncı gibi iddialı projeleri reyting sıralamasında geride bırakarak zirvenin ilk sahibi oldu.

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Kırmızı Oda'da ''yok artık'' dedirten hata

Bu arada Kırmızı Oda dizisinde bir detay da açığa kavuştu.

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