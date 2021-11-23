Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi şaşırttı
Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Keklik karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayta Sözeri'nin hayatı hikayesi duyanları şaşırttı.
1976 yılında Almanya'da doğan Ayta Sözeri, 1982 yılında ailesiyle İzmir'e yerleşti.
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Ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark eden Sözeri, uzun bir süre yaşadığı şeyi sorguladı. Sonrasında annesine danıştı ve annesi onu psikiyatriste götürdü. Bir süre psikolojik destek alan Sözeri, bir doktorun ''Yaşadıkların kötü şeyler'' değil yorumu ardından, kendisini bir kadın gibi hissettiğini kabul etti.
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Ayta Sözeri, içinde bulunduğu durumu bir süre babasından gizledi ancak daha fazla yalan söylemek istemediği için, bir akşam babasına her şeyi anlattı. Babası ise Sözeri'yi evden kovdu.
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Geçinmek zorunda kalan Ayta Sözeri, bir hamburgecide çalıştı. O dönem Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı.
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