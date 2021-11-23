Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri'nin hayat hikayesi şaşırttı

Ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark eden Sözeri, uzun bir süre yaşadığı şeyi sorguladı. Sonrasında annesine danıştı ve annesi onu psikiyatriste götürdü. Bir süre psikolojik destek alan Sözeri, bir doktorun ''Yaşadıkların kötü şeyler'' değil yorumu ardından, kendisini bir kadın gibi hissettiğini kabul etti.