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  3. 10 Ağustos 2018 00:30

Demi Rose kırmızı tangalı mayosuyla olay oldu

Genç model Demi Rose, dün İspanya'nın İbiza Adası'ndaydı. Tatilde olan Rose, gündüz köpeği ile alışverişe çıktı. Giydiği soğan filesine benzeyen kıyafeti ise dikkat çekti...

Demi Rose kırmızı tangalı mayosuyla olay oldu

Seksi model Demi Rose tatil için İbiza’ya gitti. Dün köpeği ile sokakları gezerken görüntülenen 23 yaşındaki mankenin giydiği kıyafet oldukça dikkat çekiciydi…

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Demi Rose kırmızı tangalı mayosuyla olay oldu

Kıyafet, Demi Rose’un tüm vücut hatlarını ortaya çıkarmış, tranparan ve bir o kadar da seksi bir tercih olmuş. Ne var ki, crop top ve yüksek bel pantolondan oluşan iki parçalı kıyafet tam olarak soğan çuvalını andırıyordu.

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Demi Rose kırmızı tangalı mayosuyla olay oldu

House Of CB markasına tasarım aslında tığ işi. 118 Sterlin’den yani yaklaşık olarak 800 TL’den satılan bakır rengi kıyafetin bir çok benzeri de piyasada mevcut. Hatta neredeyse birebir aynı tarzda tasarlanmış kıyafetler 30 dolardan satılıyor…

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Demi Rose kırmızı tangalı mayosuyla olay oldu

Demi Rose’un kıyafeti soğan çuvalına benzetildi.

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