Kıskandıran evlilik teklifi: 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü...

Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı gösterişli bir şekilde attı. Kurduğu online moda satış firmasıyla dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Mahmud Abdullah Kamani'nin iki oğlundan büyüğü olan Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı attı.