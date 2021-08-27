Kıskandıran evlilik teklifi: 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü...
Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı gösterişli bir şekilde attı.
Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı gösterişli bir şekilde attı. Kurduğu online moda satış firmasıyla dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Mahmud Abdullah Kamani'nin iki oğlundan büyüğü olan Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK
Babasının kurduğu şirketin yan dalı olarak bir yaş küçük kardeşi Adam ile birlikte Pretty Little Thing adlı markayı yaratan Umar Kamani, sevgilisi Nada Adelle'ye Monte Carlo Opera binasında düzenlediği sürpriz bir törenle evlilik teklif etti.
Umar Kamani, sevgilisine tam 2 milyon dolar değerinde bir nişan yüzüğü verdi. Ama sürprizleri bununla sınırlı değildi.
10 BİN TANE GÜL, 25 KİŞİLİK ORKESTRA
Provaları önceden yapılan evlilik teklifi ve nişan töreni sırasında opera binasında 25 kişilik bir orkestra da hazır bulundu. Umar Kamani'nin sahnede yapacağı evlilik teklifinin provaları da esprili bir şekilde gerçekleşti. Kamani, Adelle'ye "benimle evlenir misin" sorusunu tam 10 bin tane gülle süslenen salonda gerçekleşti.