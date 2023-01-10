Kısmetse Olur Aybüke süper mini elbisesiyle dans etti
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında güzelliğiyle kendine hayran bırakan TikTok fenomeni Aybüke Çangal, dansıyla gündem oldu.
YouTube'ta seyircisiyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında büyük bir popülerlik kazanan Aybüke Çangal, paylaşımlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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TikTok'ta yayınladığı videolarla fenomen haline gelen Çangal, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
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Yarışmada yaşadığı aşk üçgeniyle de izleyenlere büyük heyecan yaşatan Aybüke, son paylaşımıyla nefes kesti.
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Boynuna rapçi Çakal dövmesi yaptırarak TikTok magazininin gündemine bomba gibi oturmuştu.
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