Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi
Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden olan Cansel Çördük sosyal medyadan paylaştığı cesur pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor.
1 / 35
Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.
2 / 35
Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.
3 / 35
Sık sık cesur pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı.
4 / 35