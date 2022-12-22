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  4. Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi

Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden olan Cansel Çördük sosyal medyadan paylaştığı cesur pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi - Resim: 1

5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor.

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Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi - Resim: 2

Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

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Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi - Resim: 3

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.

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Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur paylaşımıyla ''yok artık'' dedi - Resim: 4

Sık sık cesur pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı.

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