Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur pozuyla sosyal medyayı salladı
Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan ve sosyal medya hesabından payaştığı pozlarla meşhur olan Cansel Çördük son pozuyla sınırları zorladı.
Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Cansel Çördük'ün yıllar içindeki değişimi şaşırtmıştı. Cansel iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, paylaştığı cesur pozlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.