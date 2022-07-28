Kısmetse Olur Cansel Çördük mikro bikinisi ile şov yaptı
Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de uzun yıllar yayınlanan Kısmetse Olu yarışmasında ünlenen Cansel Çördük tatil pozlarıyla sosyal medyada olay oldu.
Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük değişimi ve paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.
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Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de uzun yıllar yayınlanan Kısmetse Olu yarışmasında ünlenen isimlerden biri de Cansel Çördük'tü.
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Eser West ile yarışmada sevgili olan ve bir dönem Arda Turan ile mesajları ortaya çıkan Cansel Çördük uzun süredir yurt dışında yaşıyor.
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Hem modellik hem de şarkıcılık yapan Cansel Çördük değişimiyle ve erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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