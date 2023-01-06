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  4. Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu

Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu

Kısmetse Olur'un son bölümüne Cansel ile Oğulcan'ın kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu - Resim: 1

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında ağızları açık bırakan dakikalar yaşandı. 

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Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu - Resim: 2

Cansel, Oğulcan'ın en yakın arkadaşına mesaj attığını ve kendisini zengin olarak tanıttığını söyledi.

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Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu - Resim: 3

En yakın arkadaşının "Beni gel arabayla al" dediğini, Oğulcan'ın ise arabasının olmadığını söyleyen Cansel ayağa kalkıp çantasından araba anahtarını çıkardı. Akbil sesi çıkaran Cansel, Oğulcan'ın arabası olmamasını küçümsedi.

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Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu - Resim: 4

Cansel, kendini zengin gibi tanıtan Oğulcan'a ders vermek isterken tepki üstüne tepki aldı. 

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