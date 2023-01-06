Kısmetse Olur Cansel, Oğulcan'ı rezil etti! ''Fakirlik'' iması olay oldu
Kısmetse Olur'un son bölümüne Cansel ile Oğulcan'ın kavgası sosyal medyada gündem oldu.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında ağızları açık bırakan dakikalar yaşandı.
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Cansel, Oğulcan'ın en yakın arkadaşına mesaj attığını ve kendisini zengin olarak tanıttığını söyledi.
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En yakın arkadaşının "Beni gel arabayla al" dediğini, Oğulcan'ın ise arabasının olmadığını söyleyen Cansel ayağa kalkıp çantasından araba anahtarını çıkardı. Akbil sesi çıkaran Cansel, Oğulcan'ın arabası olmamasını küçümsedi.
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Cansel, kendini zengin gibi tanıtan Oğulcan'a ders vermek isterken tepki üstüne tepki aldı.
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