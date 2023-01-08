Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz
Kısmetse Olur programı ile adını duyuran ve sonrada sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Cansel Çördük, üstsüz pozlarıyla "yok artık" dedirtti.
8 yıl önce gündüz kuşağının en popüler evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, programda yaşadığı aşk ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Programın ardından Amerika'ya taşınan yarışmacı uzun zamandır yurt dışında yaşıyor.
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Yeni yaşamından sıkça paylaşım yapan Çördük, güzelliği, fiziği ve müstehcen paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.
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Cansel, son yaptığı üstsüz paylaşım ile yine gündem oldu. Göğüslerini emojiyle sansürleyen Çördük'ün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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Amerika'da modellik yapan ardından şarkıcılığa soyunan Cansel, geçtiğimiz günlerde küs olduğu yarışmacılardan Melis Buse Betkayan ile de sosyal medya canlı yayınında yıllar sonra barışmıştı.
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