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Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran ve sonrada sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Cansel Çördük, üstsüz pozlarıyla "yok artık" dedirtti.

Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz - Resim: 1

8 yıl önce gündüz kuşağının en popüler evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, programda yaşadığı aşk ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Programın ardından Amerika'ya taşınan yarışmacı uzun zamandır yurt dışında yaşıyor. 

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Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz - Resim: 2

Yeni yaşamından sıkça paylaşım yapan Çördük, güzelliği, fiziği ve müstehcen paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. 

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Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz - Resim: 3

Cansel, son yaptığı üstsüz paylaşım ile yine gündem oldu. Göğüslerini emojiyle sansürleyen Çördük'ün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Kısmetse Olur Cansel'den üstsüz poz - Resim: 4

Amerika'da modellik yapan ardından şarkıcılığa soyunan Cansel, geçtiğimiz günlerde küs olduğu yarışmacılardan Melis Buse Betkayan ile de sosyal medya canlı yayınında yıllar sonra barışmıştı. 

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