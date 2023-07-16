Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının iddialı isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Yaz mevsimiyle birlikte soluğu tatilde alan Cansel Ayanoğlu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Instagram'da 305 bin takipçisi bulunan Cansel Ayanoğlu, son olarak pilates yaptığı anları paylaştı.
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Bahçede pilates topunun üzerinde egzersiz yapan fenomen isim düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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