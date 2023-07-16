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  4. Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu

Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının iddialı isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 

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Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Yaz mevsimiyle birlikte soluğu tatilde alan Cansel Ayanoğlu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

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Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Instagram'da 305 bin takipçisi bulunan Cansel Ayanoğlu, son olarak pilates yaptığı anları paylaştı. 

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Kısmetse Olur Cansel'in pilates paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Bahçede pilates topunun üzerinde egzersiz yapan fenomen isim düzgün fiziğiyle dikkat çekti. 

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