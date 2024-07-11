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Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasıyla adını duyuran fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul'da gittiği eğlence mekanında 2 kadının saldırısına uğradı. Topuk ayakkabıyla başına darbe alan genç kadın, kanlar içerisinde kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kadın, serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler - Resim: 1

Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı N.N.T. ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.

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Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler - Resim: 2

Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.

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Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler - Resim: 3

Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.

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Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler - Resim: 4

TUVALETTEN ÇIKARTIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.

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