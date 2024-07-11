Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasıyla adını duyuran fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul'da gittiği eğlence mekanında 2 kadının saldırısına uğradı. Topuk ayakkabıyla başına darbe alan genç kadın, kanlar içerisinde kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kadın, serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı N.N.T. ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.
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Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.
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Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.
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TUVALETTEN ÇIKARTIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.
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