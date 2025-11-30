Kısmetse Olur evinde saç saça baş başa kavga rezaleti!
Kısmetse Olur adını Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak değiştirerek televizyon ekranlarından Amazon Prime platformuna transfer olan programda iki kadın yarışmacı Ayla ve Belis'in birbirine girdiği anlar olay oldu.
Amazon Prime platformunda Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında genç kadın yarışmacıların kavgası büyük tepki çekti.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde Ayla ile Belis arasında başlayan sözlü tartışma bir anda fiziki tartışmaya dönüştü.
Ayla, Belis'in saçlarını çekerken, diğer yarışmacılar kavgayı ayırmak için araya girmek istese de başarılı olamadı. Erkek yarışmacıların da araya girmesiyle kavga sona erdi.
Kavganın ardından bir açıklama yapan programın sunucusu Öykü Serter "Bu davranışların karşılığını değerlendireceğiz" dedi. Ayla ise "Daha önce de böyle bir şey yaşadık neye yükseleceğimi biliyordu hakarete sinirleniyorum" dedi.
