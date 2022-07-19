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  4. Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz

Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz

Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesi ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz - Resim: 1

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle gündeme geliyor. Erotik bir klipte yer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz - Resim: 2

Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz - Resim: 3

Kısmetse Olur Cansel tatilden paylaşımlar yaptı. Çördük sere serpe uzanıp bikini altını ve kalçalarını sergilemeyi ihmal etmedi.

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Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük'ten derin yırtmaçlı poz - Resim: 4

Amerika bayrağı altından paylaşım yapan Cansel, gönderisine İngilizce olarak , "Seni çok özledim." notunu düştü.

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