Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı programda yer alan Simge Nur Erkoç'un daha önce evlilik programlarına katıldığı ortaya çıktı.
Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarından Kısmetse Olur, Youtube üzerinden yayın hayatına yeniden başladı. ''Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'' adıyla izleyiciyle buluşan program, kısa sürede 30 milyondan fazla görüntülenme aldı.
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Kısmetse Olur yarışmacıları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yer alan Simge Nur Erkoç, geçmişi en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Simge'nin ilk ekran deneyimi olmadığı ortaya çıktı.
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Gelin adayı Simge'nin daha önce bir evlilik programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Gelin adayının programdaki estetiksiz halleri gündem oldu.
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Simge Nur Erkoç, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programında boy göstermişti.
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