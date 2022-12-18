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Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı programda yer alan Simge Nur Erkoç'un daha önce evlilik programlarına katıldığı ortaya çıktı.

Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarından Kısmetse Olur, Youtube üzerinden yayın hayatına yeniden başladı. ''Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'' adıyla izleyiciyle buluşan program, kısa sürede 30 milyondan fazla görüntülenme aldı. 

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Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti - Resim: 2

Kısmetse Olur yarışmacıları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yer alan Simge Nur Erkoç, geçmişi en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Simge'nin ilk ekran deneyimi olmadığı ortaya çıktı. 

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Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti - Resim: 3

Gelin adayı Simge'nin daha önce bir evlilik programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Gelin adayının programdaki estetiksiz halleri gündem oldu.

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Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti - Resim: 4

Simge Nur Erkoç, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programında boy göstermişti.

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