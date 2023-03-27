Kısmetse Olur Yaren'in eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından biri olan Yaren Dağ konuşmaları ve yaşadığı aşkla dikkat çeken isimlerden biri. Erkekler evinde bulunan Erhan Saffar ile aşk yaşayan Dağ’ın daha önce bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin yıldızıyla beraber olduğu iddia edildi.