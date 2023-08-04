Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali şaşkına çevirdi

ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu. Dağ'ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.