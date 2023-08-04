Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali şaşkına çevirdi
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.
Ekran macerasını noktaladıktan 5 yıl sonra Youtube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Yaren Dağ oldu. Yaren Dağ şimdilerde estetiksiz haliyle gündemde. Yaptırdığı estetikten dolayı adeta bambaşka biri haline dönüşen yarışmacıyı görenlerin ağzı açık kaldı.
İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmadaki isimler son derece dikkat çekiyor. Programda önce çıkan isimlerden biri olan Yaren Dağ, gerek davranışları gerek görüntüsü ile sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.
ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ
Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu. Dağ'ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.