Kısmetse olur yarışmacısı için skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarıyla tehdit etmiş
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı Youtube'da 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla izleyiciyle buluştu. Yarışmada damat adayları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanınca şoke eden gerçekler ortaya çıktı.
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla Youtube'da yayınlanmaya başladı. Program yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kez izlendi.
Herkes merakla gelin ve damat adaylarını bekliyordu. İzleyenler adayları araştırmaya koyuldu bile. Fatat o damat adayıyla ilgili öyle haberler ortaya çıktı ki! Bakın eski sevgilisini öldüresiye döven o damat adayı kimmiş...
Skandal iddialar
Programa sonradan dahil olan Furkan Can Ağca. Ağca'yla ilgili skandal bir iddia ortaya çıktı. Ağca'nın geçtiğimiz aylarda sevgilisini öldüresiye dövdüğü ve çıplak fotoğraflarıyla tehdit ettiği iddia edildi.
Furkan Can Ağca'nın sevgilisi Gülden K., yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek geçtiğimiz aylarda Furkan Ağca'dan şikayetçi olmuş. Boynunu sıkan Furkan Can Ağca'dan otel görevlileri sayesinde kurtulan Gülden K. , müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine bir de para gönderdiğini belirtmiş.