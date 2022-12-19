Kısmetse Olur Zeyd'in Survivor yıldızı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı
Yayınlamaya başladığından beri izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Zeyd'in Survivor yarışmacısı ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' konseptiyle Youtube'da yayınlanmaya başladı. Herkes merakla gelin ve damat adaylarını bekliyordu. Kadrodaki isimler izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı bile.
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Programda en dikkat çeken damat adaylarından biri de Zeyd Gümüştutan oldu. Yaşını doğru söylememesi ve daha sonrasında da gelin adaylarına twerk yapmasıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan ünlü yarışmacı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
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Zeyd Gümüştutan'ın 2016 yılında tv8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasına katıldığı ve burada Survivor yarışmacısı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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Zeyd'in Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler ile aşk yaşadığı öğrenildi.
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