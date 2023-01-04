Kısmetse Olur'da ''Sevgilini çaldım'' kavgası! Ortalık fena karıştı

Zeyd'in sözlerine sinirlenen Oğulcan, "Şu elimin yarısı yeter sana. Böyle bir program olmasa sen olmazsın. Benim sevgilim dediğim kadına bunu yapamazsın. Senin gibi bir insan burada ne işi var anlamıyorum. Sen böyle şeyler yapan bir gerizekalısın" diyerek tepki gösterdi.