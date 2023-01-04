Kısmetse Olur'da ''Sevgilini çaldım'' kavgası! Ortalık fena karıştı
Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında tansiyon yükseldi. Yarışmacılardan Zeyd ile Oğulcan birbirine girdi.
Ekranların tartışmalı programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, YouTube'da Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümde skandal üstüne skandal oldu. Zeyd ile Oğulcan birbirine girdi.
Önceki gün yayınlanan bölümünde yapılan partide eğlenen Zeyd, Cansel'i kucağına alarak havuza atlamıştı. Dün yayınlanan bölümünde Zeyd'in hareketine tepki gösteren Oğulcan, "Bazı karaktersiz herifler sevgilimi ödünç alabileceğini düşünüyor" dedi.
Bunun üzerine konuşan Zeyd ise "Karaktersiz derken... Cansel için buradan seninle kavga etmeyeceğim. Sen korkuyorsun Tepkini havuzun başında gösterecektin. Ben erkek erkeğe havuza atlamak istemiyorum. Sevgilini ödünç çaldım kardeşim. Sevgilini çaldım, bu kadar basit" dedi.
Zeyd'in sözlerine sinirlenen Oğulcan, "Şu elimin yarısı yeter sana. Böyle bir program olmasa sen olmazsın. Benim sevgilim dediğim kadına bunu yapamazsın. Senin gibi bir insan burada ne işi var anlamıyorum. Sen böyle şeyler yapan bir gerizekalısın" diyerek tepki gösterdi.