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  4. Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programından diskalifiye olan yarışmacı açıklamalarıyla gündem oldu.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı - Resim: 1

Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hakkında söylenenler ağızları açık bıraktı. Yeni sezonun başladığı ilk günden itibaren, yarışmacıların farklı bir ifşası gündem oluyor.

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Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı - Resim: 2

Yarışmacılardan Furkan Ağca'nın diskalifiye edildiği açıklandı. Programın sunucusu Öykü Serter, Furkan'ın diskalifiye olduğunu açıklarken, gerçekler de sonradan ortaya çıktı.

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Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı - Resim: 3

Furkan, program hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle gönderildi. Durum üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Furkan, birçok gerçeği itiraf etti.

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Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı - Resim: 4

Her şeyin kurgu olduğunu açıklayan Furkan, "Halka reyting verilecek diye insanların hayatını karartamazsınız, üç kuruş para için beni kimsenin rezil etmesine izin vermem. Kendini paraya satanlar utansın." dedi.

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