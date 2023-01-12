Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan yarışmacı arka planda neler döndüğünü açıkladı
YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programından diskalifiye olan yarışmacı açıklamalarıyla gündem oldu.
Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hakkında söylenenler ağızları açık bıraktı. Yeni sezonun başladığı ilk günden itibaren, yarışmacıların farklı bir ifşası gündem oluyor.
Yarışmacılardan Furkan Ağca'nın diskalifiye edildiği açıklandı. Programın sunucusu Öykü Serter, Furkan'ın diskalifiye olduğunu açıklarken, gerçekler de sonradan ortaya çıktı.
Furkan, program hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle gönderildi. Durum üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Furkan, birçok gerçeği itiraf etti.
Her şeyin kurgu olduğunu açıklayan Furkan, "Halka reyting verilecek diye insanların hayatını karartamazsınız, üç kuruş para için beni kimsenin rezil etmesine izin vermem. Kendini paraya satanlar utansın." dedi.