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  3. 28 Ocak 2021 17:51

Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!

Kısmetse Olur adlı programla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Çördük'ün, son paylaşımı olay oldu.

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Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!

İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düştü. Sayfasında cesur pozlar paylaşan Çördük'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

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Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!

Pandeminin ilk günlerinde virüsle dalga geçen Çördük, koronavirüse yakalanmıştı. Cansel Çördük, sağlık durumu hakkında, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" demişti.



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