Kısmetse Olur'un Cansel'inden cesur pozlar!
Kısmetse Olur adlı programla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düştü. Sayfasında cesur pozlar paylaşan Çördük'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi.