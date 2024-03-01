Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında skandal iddialar

Yarışmaya katılım sürecinde ağır şartlar içeren sözleşmeyi okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını söyleyen Çangal, çekimlerle birlikte ahlak dışı taleplerin ve baskıların başladığını dilekçesinde açıkladı. Sabah’ın haberine göre yarışmacılar tarafından program içerisinde tehdit edildiğini, sunucu tarafından azarlandığını fakat reyting uğruna yapım şirketinin müdahale etmediği anlattı.