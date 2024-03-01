Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında skandal iddialar
"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" isimli yarışma programı YouTube üzerinden yayınlanmaya devam ederken, programın eski yarışmacılarından Aybüke Çangal, programdan ayrıldıktan sonra tehdit edildiğini iddia ederek skandal iddialarda bulundu.
Önceleri Kanal D’de yayınlanan Kısmetse Olur’la aynı formattaki ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ isimli yarışma programı YouTube üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmanın birinci sezonunda bulunan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, İç Yapımlar Film Programları yapım şirketine dava açtı.
Programdan kendi isteğiyle ayrılan genç fenomen İstanbul Fikri Sinai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Sözleşme maddelerinin kesin hükümsüzlüğünün tespiti" davası açarak dilekçesinde yaşadıklarını anlattı.
Yarışmaya katılım sürecinde ağır şartlar içeren sözleşmeyi okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını söyleyen Çangal, çekimlerle birlikte ahlak dışı taleplerin ve baskıların başladığını dilekçesinde açıkladı. Sabah’ın haberine göre yarışmacılar tarafından program içerisinde tehdit edildiğini, sunucu tarafından azarlandığını fakat reyting uğruna yapım şirketinin müdahale etmediği anlattı.