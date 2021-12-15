Kısmetse Olur'un ünlü yarışmacısı Yağmur Koçak'ın inanılmaz değişimi
Bir döneme damgasını vuran 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Yağmur Koçak'ın son hali görenleri şoke etti.
'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adından söz ettiren Yağmur Koçak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Mustafa Üstündağ ile yaşadığı aşkla gündeme gelen eski yarışmacının yaptırdığı biz dizi estetik operasyondan sonraki hali adeta şoke etti.
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Burun estetiği yaptıran Koçak'ı görenler tanıyamıyor.
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Sosyal medyada cesur pozlarını paylaşan Koçak, herkesi şaşırttı.
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