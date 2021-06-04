Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu birlikte tatil yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla birlikte tatil sezonunu açtı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizisinin heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı.
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, geçtiğimiz hafta rol aldığı 'Mucize Doktor' dizisi final yapan yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla Kaş tatiline gitti.
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Ünlü çiftler, rüzgarlı hava yüzünden denize inemeyince; kaldıkları lüks otelin havuzunda vakit geçirdi.
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Tatlıtuğ, sık sık havuzun etrafında dolaşıp telefon görüşmesi yaparken Ölmez, bol bol havuz keyfi yaptı.
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