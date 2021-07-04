Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’i öpmeye doyamadı
Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer plaj partisine katıldı. Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı.
Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer plaj partisine katıldı. Tatlıtuğ eşini öpmeye doyamadı.
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Posta'nın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün eşi Başak Dizer ile Bodrum'da görüntülendi.
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Murat Kazancıoğlu'nun yeni mekanı plaj partisine katılan çift bol bol dans ederek eğlendi.
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Tatlıtuğ müziğe kendini kaptıran Başak Dizer'i öpmeye doyamadı.
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